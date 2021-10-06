РИАМО - 6 окт. Российские регионы получат новые инструменты для развития туристской инфраструктуры, основанные на геоинформации из космоса, сообщает пресс-служба АО «Российские космические системы».

АО «Терра Тех», дочерняя компания холдинга «Российские космические системы» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») и ООО «Лабти» в рамках форума регионов России «Развитие туристской инфраструктуры» заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены вести совместную работу в области создания стратегически важных продуктов и сервисов для мастер-планирования и реализации туристических стратегий и программ уровня субъектов РФ.

«Вместе с коллегами из «Лабти» мы готовы заниматься информационным обеспечением регионов в ходе реализации ими стратегии пространственного развития. Космическая съемка Земли поможет ответить на вопросы о текущей и перспективной туристической инфраструктуре, транспортной доступности, сформировать рекомендации по развитию того или иного вида туризма и инвестициям в эту отрасль, а наши VR-технологии покажут самые красивые места и достопримечательности каждого региона России», – сказала генеральный директор АО «Терра Тех» Милана Элердова.

В частности, российские регионы получат такие инструменты, как космический скрининг земельного фонда, отчеты о появлении новых объектов инфраструктуры, мониторинг использования лесов и сельхозугодий и другие.

«Вместе мы предоставим регионам новый и эффективный инструмент для развития территорий и привлечения инвестиций. Регионы, наконец, получат стратегии, которые будут реально работать и не останутся «на бумаге», – подчеркнула глава урбанистического консорциума «Лабти» Виктория Рожок.

Совместные инициативы компаний позволят создавать качественные турпродукты и совершенствовать управление в сфере туризма.