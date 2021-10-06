РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. XXI Московский областной фестиваль «Музыка души» пройдет во Дворце культуры «Октябрь» Подольска 23 октября, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Организаторами фестиваля являются министерство культуры Московской области, Союз композиторов России и администрация Подольска.

Фестиваль «Музыка души» будет посвящен творчеству композитора Бориса Мокроусова и начнется во Дворце культуры «Октябрь» в 13:00. Вход на мероприятие будет осуществляться по приглашениям, которые горожане смогут получить бесплатно на вахте в ДК.

Традиционный фестиваль «Музыка души» стимулирует не только творческую активность жителей Подмосковья и выявляет новые таланты, но и способствует росту интереса у детей к русской музыкальной культуре и исполнительству.