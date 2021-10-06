РИАМО - 6 окт. Среди обращений в аппарат уполномоченного по правам человека города Москвы 22% составляют вопросы, связанные с улучшением жилищных условий, передает корреспондент РИАМО.

«В структуре обращений эти темы продолжают занимать важное место. Наиболее актуальны вопросы с улучшением качества жилищных условий – 22,5% от общего количества обращений, а также с постановкой на жилищный учет», — сообщила уполномоченный по правам человека города Москвы Татьяна Потяева в ходе своего доклада на заседании Московской городской Думы.

Она добавила, что в 2020 году аппарат уполномоченного продолжал контролировать вопросы реализации жилищных прав граждан, особенно тех, чьи дома признаны аварийными и лиц льготных категорий.

В том же году омбудсмен продолжала наблюдение за ходом программы реновации. Жителей волновали сроки расселения из старого жилья. Также поступали единичные жалобы на предоставление помещений неудовлетворяющих ожидания жителей или имеющих меньшую площадь.

В ряде случаев аппарат уполномоченного получал заявления о том, что жители не согласны со сроками расселения. ​