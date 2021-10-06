РИАМО - 6 окт. Более десятка подмосковных сельскохозяйственных животноводческих предприятий принимают участие во Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2021», которая проходит в парке «Патриот» в Одинцовском округе. Об этом на мероприятии сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Агровыставка «Золотая осень - 2021» открылась 5 октября. Экспозиция Московской области разместилась на площади свыше 200 кв. м.

«В этом году в форуме принимает участие более 15 сельскохозяйственных животноводческих организаций (из Подмосковья - ред.). На наших стендах представлен крупный рогатый скот молочного направления продуктивности голштинской и черно-пестрой породы, мясной скот абердин-ангусской породы, овцы, козы и другие животные», - сказал Воскресенский.

Он напомнил, что традиционно на мероприятии будут подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса.

Ожидается, что глава подмосковного Минсельхозпрода подпишет 14 соглашений с общим объемом инвестиций более 13 млрд рублей.