РИАМО - 6 окт. В нынешнем году в 56 городских округах Подмосковья установили 229 детских игровых комплексов, места для них выбрали жители – адресный перечень впервые сформировали по итогам голосования на портале «Добродел», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Эта губернаторская программа действует уже 9 лет. С 2013 года в регионе появилось свыше 1,2 тыс. современных территорий для активного досуга малышей и школьников.

«Мы знаем, как важны детские площадки для жителей. Ежегодно по программе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева устанавливаем большие игровые комплексы. Наша главная задача – сделать окружающее человека пространство таким, в котором комфортно и приятно находиться. Причем комфортно должно быть всем: как взрослым, так и маленьким жителям. Именно здесь они знакомятся с окружающим миром», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он добавил, что площадки являются всесезонными и подходят для игр как летом, так и зимой.

Для веселого и познавательного времяпрепровождения игровые территории обустраивают в разных тематиках. В этом году комплексы устанавливают по 16 тематикам, среди них «Море», «Наука», «Космос», «Замок», «Старорусская», «Джунгли», «Лес». Игровые комплексы занимают 300 кв. м или 450 кв. м. Для безопасности там есть резиновые покрытия яркого цвета. Взрослые могут отдохнуть рядом на удобных скамейках.