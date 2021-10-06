РИАМО - 6 окт. В нынешнем году в 56 городских округах Подмосковья установили 229 детских игровых комплексов, места для них выбрали жители – адресный перечень впервые сформировали по итогам голосования на портале «Добродел», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Эта губернаторская программа действует уже 9 лет. С 2013 года в регионе появилось свыше 1,2 тыс. современных территорий для активного досуга малышей и школьников.
Он добавил, что площадки являются всесезонными и подходят для игр как летом, так и зимой.
Для веселого и познавательного времяпрепровождения игровые территории обустраивают в разных тематиках. В этом году комплексы устанавливают по 16 тематикам, среди них «Море», «Наука», «Космос», «Замок», «Старорусская», «Джунгли», «Лес». Игровые комплексы занимают 300 кв. м или 450 кв. м. Для безопасности там есть резиновые покрытия яркого цвета. Взрослые могут отдохнуть рядом на удобных скамейках.
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