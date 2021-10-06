В конце 2022 или к началу 2023 года в Москве замкнут Большую кольцевую линию (БКЛ) метро – самый масштабный проект за всю историю метростроения в Москве. Длина линии составит 70 километров: она соединит действующие и будущие радиальные направления метро и железной дороги. До конца нынешнего года столичные власти намерены открыть на БКЛ одновременно десять станций. Что известно о строительстве Большого кольца, чем оно будет полезно жителям столицы и есть ли у проекта минусы, читайте в материале РИАМО.

Прогресс в строительстве

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После завершения строительства Большая кольцевая линия метро станет крупнейшим подземным кольцом мира. По предварительным расчетам властей, полный круг по БКЛ длиной 70 километров займет около 90 минут. Новое кольцо соединит радиальные линии на расстоянии до 10 километров от существующей Кольцевой линии. Всего на БКЛ заработает 31 станция, с 19 из них организуют пересадки на другие линии подземки и МЦК.

Первый участок БКЛ от «Делового центра» до «Савеловской» открылся для пассажиров в 2018 году. На данный момент работают уже 12 станций, четыре из которых пока действуют в составе Некрасовской ветки.

Завершить все строительные работы и замкнуть кольцо столичные власти планируют к концу 2022 или к началу 2023 года. По состоянию на минувший сентябрь готовность БКЛ оценивалась в 88%, а уровень проходки тоннелей достиг 97%.

По словам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, проектирование станций на БКЛ удалось ускорить благодаря применению так называемой BIM-технологии – технологии информационного моделирования. Это позволило сократить сроки строительства на несколько месяцев.

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Десять станций в один день

сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

Еще одно важное событие в строительстве БКЛ – одновременный запуск участка длиной 20 километров с десятью станциями. Девять из них будут новыми: «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино». Также откроется «Каховская» – она долгое время находилась на реконструкции. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, запуск станет «уникальным случаем в истории метрополитена».

«Открытие десяти станций улучшит доступность транспорта для жителей 11 районов города, в которых проживает 1,4 миллиона человек. Станции БКЛ вблизи дома получат почти 420 тысяч человек. У москвичей появятся альтернативные варианты маршрутов, и они ежедневно будут экономить в поездках около 40% времени», – отметил заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

По расчетам столичных властей, в 2023 году пассажиропоток на станциях нового участка БКЛ может составить 230 тысяч человек в день. Предполагается, что станция «Севастопольская» разгрузится на 61%, «Калужская» – на 44%, а «Проспект Вернадского» Сокольнической линии – на 43%. Кроме того, благодаря открытию станций на 15% станет свободнее на Аминьевском шоссе, на 20% – на улице Каховка, на 6% – на Профсоюзной улице.

При этом пространство вокруг всех десяти станций БКЛ, которые откроются до конца года, благоустроят.

«Возле каждой станции разобьют цветники, газоны и клумбы. В рамках озеленения территорий вблизи станций будет высажено в общей сложности более 20 тысяч деревьев и кустарников», – сообщал ранее Андрей Бочкарев.

Кроме того, по словам гендиректора компании «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, рядом со станциями заменят асфальтобетонное покрытие, сделают остановки общественного транспорта и обустроят велопарковки. Общая площадь благоустройства составит более 46 гектаров.

По данным Максима Ликсутова, для работы на новом участке БКЛ привлекут свыше 260 машинистов. Все новички окончили Корпоративный университет транспортного комплекса. В их программу входили подготовка и практика на интерактивных стимуляторах, а также на подвижном составе.

Куда довезет Большое кольцо

сайт мэра Москвы

БКЛ после полного запуска сделает более удобными для посещения более 100 знаковых мест столицы. В частности, можно будет добраться быстрее и комфортнее до 16 спортивных объектов, 40 парков и зеленых зон, 27 учебных корпусов и 38 культурных учреждений.

Линия пройдет по территории Мневниковской поймы, где запланировано создание крупного спортивного кластера, а также сделает доступнее такие парки, как «Сокольники», музей-заповедник Коломенское и усадьба Воронцово. БКЛ решит и проблему пересадки с одной радиальной линии на другую.

«Пассажиры, используя Большое кольцо, смогут добираться из одной точки города в другую практически в два раза быстрее и без необходимости пересадки в центре города», – отметил гендиректор компании «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Необходимое решение

сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

Как говорят эксперты, опрошенные РИАМО, столичные власти начали проектировать БКЛ из-за перегруженности центрального пересадочного узла московского метро: движение по расположенным там станциям годами было затруднено в утренние и вечерние часы. Поэтому Большая кольцевая линия призвана в первую очередь снять большую часть трафика с центра города и резко сократить для жителей спальных районов Москвы время в дороге на работу и обратно.

По словам доцента Департамента менеджмента и инноваций Финансового Университета, при Правительстве Российской Федерации и кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ имени Плеханова Михаила Хачатуряна, БКЛ также станет отправной точкой для нескольких радиальных линий подземки, которые свяжут отдаленные новые районы города с центром, что в перспективе повысит качество жизни населения.

В свою очередь директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов отмечает, что планомерное развитие метрополитена, включая БКЛ, позволит снять нагрузку с наземных транспортных систем, уменьшить шумовое воздействие от движения электропоездов по железной дороге и повысить качество жизни в пределах ТТК.

«Развитие кольцевых и радиальных линий метро позволит со временем убрать все наземные железнодорожные пути в пределах МКАД, оставив только тупиковые подъезды к основным железнодорожным вокзалам для поездов дальнего следования», – считает Якимов.

По мнению Михаила Хачатуряна, накопленный при строительстве БКЛ опыт может быть использован при реализации других инфраструктурных проектов в городе и в стране в целом. Кроме того, метро является катализатором развития московских районов: вокруг станций создаются транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), новые торговые и развлекательные центры, а также рекреационные зоны.

Факторы риска

Впрочем, наряду с очевидными плюсами специалисты видят у проекта БКЛ и ряд минусов. Один из них – риск перегрузки ряда пересадочных станций. Как отмечает завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов, подобные проблемы у станций московского метро уже возникали ранее.

«Например, после запуска Люблинской линии на станции «Пролетарская», где и раньше было сложно зайти в вагон в час пик, все стало еще сложнее из-за новой пересадки со станции «Крестьянская застава». Впрочем, после продления линии и превращения ее в Люблинско-Дмитровскую ситуация улучшилась», – уточняет собеседник РИАМО.

В свою очередь Михаил Хачатурян отмечает, что частый минус столь масштабных проектов, как БКЛ – это длительный срок реализации. Однако само Большое кольцо реализуется в весьма короткие сроки по сравнению с аналогичными проектами в мире.

«Минусом также является необходимость временного перекрытия движения по некоторым частям уже существующих веток метро. Но эти решения правительство Москвы осуществляет максимально аккуратно, и меры по компенсации неудобств пассажирам в основном являются эффективными», – считает эксперт.

Еще одним серьезным испытанием для завершения строительства БКЛ, по мнению Хачатуряна, стала пандемия Covid-19. Однако и ее последствия столичным властям удалось минимизировать: строительство прерывалось ненадолго, и все отставания были ликвидированы.

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Перемены к лучшему

Оценивая проект БКЛ со всеми его плюсами и минусами, эксперты сходятся во мнении, что пассажиры по достоинству оценят эффект от его запуска.

«Ежедневная экономия 20-30 минут на проезде – это ощутимый эффект для всех. Плюс, развитие метро создает реальную альтернативу использованию автотранспорта в условиях перегруженности автомобильных дорог», – говорит доктор экономических наук, профессор и эксперт Высшей школы экономики Елена Румянцева.

По мнению Александра Цыганова, в первую очередь от запуска БКЛ выиграют жители тех районов, где станции метро появятся в пешей доступности, на расстоянии менее километра от подъездов домов.

«Новые станции и линии метрополитена в районах, где его не было рядом, явно будут восприниматься жителями как улучшение», – говорит эксперт.

Строительство новых станций и линий метро в Москве – позитивный процесс, улучшающий качество жизни и транспортную доступность для большинства москвичей, подчеркивает Цыганов. Но при реализации столь масштабных проектов, как БКЛ очень важно учитывать интересы и тех москвичей, кто объективно испытывает проблемы от нового строительства.

«Это вполне реально на стадии трассировки новых линий и выбора места строительства новых станций», – заключает Цыганов.