РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 окт. Спортивные занятия на базе комплексного досугового центра «Навигатор» в Щелкове организовали для подростков, состоящих на профилактическом учете, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

Данные занятия были организованы сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Щелковское» совместно с представителем Общественного совета Павлом Тонконоговым.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели с ребятами беседу на тему здорового образа жизни: о важности занятий спортом, опасности курения и употребления алкогольных напитков. Им объяснили, что подобные вредные привычки негативно влияют на работу организма и могут вызвать привыкание. Особое внимание было уделено информированию о вреде запрещенных веществ и уголовной ответственности за их хранение и сбыт.

В конце мероприятия школьники выполнили различные одиночные и групповые физические упражнения под руководством специалиста.