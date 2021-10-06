РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. Жительница Подольска Татьяна Трубникова стала финалистом литературной премии имени Сергея Есенина «Русь моя», сообщили в пресс-службе администрации округа.

Торжественная церемония вручения литературной премии имени Сергея Есенина «Русь моя» состоялась 3 октября — в день рождения поэта - в Большом зале Центрального Дома литераторов. На церемонию собрались поэты и прозаики из всех регионов России, а также из ближнего зарубежья. В качестве почетных гостей были приглашены специалисты по творчеству Есенина, литературоведы, музейные работники.

В первой части праздничного мероприятия состоялось вручение медали «Сергей Есенин 125 лет», которой награждались номинанты премии. Во второй части были награждены финалисты и объявлены лауреаты премии за 2021 год. Среди них подольчанка Татьяна Трубникова, чьи произведения можно найти в интернете, в том числе на сайте «Проза.ру».

В текущем году соискателей премии «Русь моя» было более 1 тыс. человек. Из них комиссия выбрала 100 финалистов: 25 прозаиков и 75 поэтов.