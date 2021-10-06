РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 окт. Концерт популярного белорусского коллектива «Сябры», запланированный на 8 октября в красногорском «Крокус Сити Холле», перенесли на неопределенную дату, сообщается на официальном сайте концертного зала.

«Уважаемые зрители! Концерт ансамбля «Сябры», запланированный на 2 марта 2021 года, перенесенный на 8 октября 2021 года, переносится на неопределенную дату», - говорится в сообщении.

Все ранее приобретенные билеты остаются действительными.

«Сябры» на русский переводится как «друзья». Коллектив известен с 1974 года. Со временем не теряют актуальности его хиты «Алеся», «Вы шумите, березы!», «Лягу-прилягу» и другие песни.