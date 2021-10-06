РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска призвали детей соблюдать безопасность во дворах, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Засветись!» сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Безопасный двор», направленную на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма во дворах.

Юным горожанам рассказали об основных аспектах личной безопасности в процессе участия в дорожном движении, особое внимание было акцентировано на контроле за детьми при их нахождении вблизи улично-дорожной сети.

Кроме того, автоинспекторы разместили на дверных ручках припаркованных автомобилей «дорхенгеры» с напоминанием о последствиях, которые могут произойти при оставлении детей одних в салоне припаркованного автомобиля.