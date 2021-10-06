РИАМО - 6 окт. В 2023 году на территории медицинского кластера в Сколкове могут завершить строительство и ввести в эксплуатацию геронтологический центр, сообщил в среду журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, в настоящее время на территории медицинского кластера в Сколкове ведут работы по строительству апарт-отеля. В нем планируют обустроить 160 номеров. Основные строительно-монтажные работы планируют завершить в 2022 году.
Загрутдинов также добавил, что за девять месяцев 2021 года в Москве ввели в эксплуатацию четыре медицинских объекта. Это детско-взрослая поликлиника в районе Нагатинский Затон, подстанция скорой медицинской помощи в Московском, инфекционный корпус больницы с родильным домом в поселке Коммунарка и терапевтический корпус Международного медицинского кластера в Сколкове.
В медкластере «Сколково» появятся представительства ведущих клиник из 3 стран>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии