РИАМО - 6 окт. Одного из троих приезжих, которые избили молодого парня в вагоне столичного метро, поместили под стражу, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Известно, что преступление случилось 4 октября в вагоне поезда на «синей» ветке метро. Хулиганы били 25-летнего молодого человека ногами по лицу. Видео избиения было опубликовано в Сети.

Позже выяснилось, что избивавшие — уроженцы Дагестана. При этом один из них прибыл в столицу на заработки всего лишь пару дней назад.

В отношении двух других обвиняемых следствие также ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Видео жестокого избиения пассажира в вагоне метро (18+)>>