РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 окт. В Королеве отловили 30 бездомных животных за три месяца, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

В III квартале 2021 года сотрудники специализированной организации провели более 50 выездов по выявлению животных без владельцев на территории подмосковного Королева.

За три месяца отловлено 30 животных - из них 25 собак и 5 кошек. В их числе два животных, проявляющих немотивированную агрессию к людям. Их оставили на содержание в приюте.

«В соответствии с законодательством Московской области все отловленные животные были вакцинированы от бешенства, стерилизованы, чипированы. Ни одно животное не погибло. В нашем регионе животные, не представляющие опасности для людей. После обработки выпускаются обратно, агрессивные остаются жить в приюте», - сказал заместитель главы Королева Павел Котов.

Жителей Королева предупреждают о том, что собаки с желтой биркой в ухе не опасны.

Сообщить о бездомных животных можно в ЕДС: 8(499)929-99-99 или с помощью приложения «ЕДС Королев».