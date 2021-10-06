РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 6 окт. Торги по продаже муниципальной недвижимости в городском округе Дзержинский принесли 76,9 млн рублей в бюджет городского округа. Было реализовано помещение площадью свыше 700 кв.м. на 1 этаже многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Новый хозяин сможет использовать помещение для размещения объекта торговли.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что проведение торгов на право собственности и аренды недвижимости является одним из направлений работы органов местного самоуправления Московской области по пополнению муниципальных бюджетов, которые расходуются впоследствии на создание комфортной среды для жителей округов.

«В рамках работы по пополнению доходной части бюджета городского округа Дзержинский администрацией округа реализовано с торгов помещение площадью 717,4 кв. м по улице Ленина, дом №2. Помещение удобно расположено на 1 этаже жилого дома в центре города и предназначено под размещение магазина. В результате торгов бюджет городского округа пополнился почти на 77 млн рублей, а у жителей этого района появится магазин рядом с домом», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Всего с начала года в городском округе Дзержинский проведены аукционы по продаже недвижимости на сумму 82,5 млн рублей.