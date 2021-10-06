РИАМО - 6 окт. По итогам конкурса среди социально ориентированных НКО 6 фондов получат квартиры для сопровождаемого проживания подопечных. В них поселятся порядка 60 человек из московских домов-интернатов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Нам важно дать возможность молодым людям из психоневрологических интернатов — максимально подготовить их к реальной самостоятельной жизни. Еще раз хочу отметить, что некоммерческие организации – стратегические партнеры города в рамках реализации социально значимых проектов», — заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Квартиры получат фонды: «Жизненный путь», «Я есть!», «Творческое объединение “Круг”», «Изумрудный город», «Большая перемена» и «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Жилье предоставят на 5 лет. Его постояльцам предстоит научиться жить самостоятельно вне стен интерната.

Теперь сотрудникам фондов предстоит провести собеседования с кандидатами и обустроить помещения для комфортного проживания.