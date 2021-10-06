РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 6 окт. Уже более 75 тыс. жителей городского округа Люберцы сделали прививку от гриппа, вакцинация осуществляется пятью различными препаратами, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Осень – традиционное время гриппа и простуд. В городском округе проходит вакцинация против гриппа. В наличии пять препаратов: «ФЛЮ-М», «Совигрипп», «Гриппол-плюс» (для взрослых) и «Ультрикс квадри», «Гриппол-плюс» (для детей). На сегодня вакцинировались более 75 тыс. человек. Чтобы не допустить появления эпидемии, необходимо привить не менее 60% люберчан», - сказал Ружицкий.

Он напомнил, что, по мнению медиков, вакцина от гриппа особенно показана людям старше 60 лет, а также тем, кто часто болеет острыми респираторными вирусными инфекциями или страдает хроническими соматическими заболеваниями.

«Бесплатно сделать прививку можно во всех поликлинических отделениях Люберец, а также в мобильных комплексах, ознакомиться с их графиком работы можно на сайте: privivka.mz.mosreg.ru. Запись на процедуру осуществляется через портал Госуслуги. Перед вакцинацией врач проведет обязательный осмотр. Отнеситесь внимательно к своему здоровью! Нас не покидает коронавирус, медики работают в напряженном режиме. Наложение гриппа и Covid-19 может привести к очень серьезным последствиям. Берегите себя и своих близких», - добавил Ружицкий.