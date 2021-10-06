РИАМО - 6 окт. Следователи инициировали передачу уголовного дела по факту жестокого избиения мужчины в столичной подземке, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Она уточнила, что во время мониторинга СМИ было выявлено сообщение об избиении мужчины тремя другими в Московском метрополитене. Мужчины был госпитализирован, по данному факту полиция возбудила уголовное дело.
Следователи намерены провести комплекс следственных действий, установить все обстоятельства произошедшего.
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