РИАМО - 6 окт. Следователи инициировали передачу уголовного дела по факту жестокого избиения мужчины в столичной подземке, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Она уточнила, что во время мониторинга СМИ было выявлено сообщение об избиении мужчины тремя другими в Московском метрополитене. Мужчины был госпитализирован, по данному факту полиция возбудила уголовное дело.

«С целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего, перед надзорным ведомством инициирован вопрос о передаче его в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по городу Москве», - отметила Иванова.

Следователи намерены провести комплекс следственных действий, установить все обстоятельства произошедшего.

Видео жестокого избиения пассажира в вагоне метро (18+)>>