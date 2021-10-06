РИАМО - 6 окт. Начальник туберкулезной больницы для заключенных в Саратовской области лишился своей должности. Это связано с публикацией видеозаписи пыток и сексуального насилия над заключенными, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее в Сети появилось видео, на которых показано, как осужденных пытают, насилуют и истязают в областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. В частности, на видео можно было увидеть, как связанного арестанта изнасиловали черенком от швабры.

После этого скандала рапорт об отставке подал начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области Алексей Федотов.

Также еще были уволены трое сотрудников регионального ведомства.

Глава УФСИН по Саратовской области подал в отставку после видео с пытками арестанта>>