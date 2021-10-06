РИАМО - 6 окт. На минувшей неделе, с 27 сентября по 1 октября 2021 года, комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 75 объектов, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Для малого и среднего предпринимательства в г. о. Серебряные Пруды в аренду сдается земельный участок под растениеводство. Участок площадью более 124 га предоставляется в аренду сроком на 49 лет. Растениеводство подразумевает осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Начальная цена – 336 220,37 руб./год.

Для желающих приобрести земельный участок под строительство загородного дома в г. о. Клин в д. Горки продается земельный участок площадью 10 соток в 6 км от трассы Лотошино - Суворово - Клин. Начальная цена – 574 590 руб.

Для покупки в г. Лыткарино на неделе выставлено на торги помещение площадью 193,8 кв. м, расположенное на 1 этаже многоквартирного дома по адресу: микрорайон №5, квартал 1, д. 19а. Начальная цена – 8 220 833 руб. без учета НДС.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.