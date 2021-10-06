РИАМО - 6 окт. В Подмосковье с начала 2021 года в сельхозоборот ввели порядка 25 тыс. га земель. Из них 545 га было засеяно озимой пшеницей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Благодаря совместной работе аграриев, муниципальных образований и правительства Московской области в регионе за 9 месяцев текущего года введено в оборот 24,95 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Воскресенский.

Больше всего земель в регионе в сельхозоборот вернули в Лотошине, Ступине и Талдомском округе.

Воскресенский добавил, что в этом году в Подмосковье планируют ввести в сельское хозяйство свыше 44 тыс. га земли.