РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 окт. В подмосковных Котельниках мужчина разбил стекло припаркованного автомобиля, сообщили «РИАМО в Люберцах» в пресс-службе МУ МВД России «Люберецкое».

В Котельниковский отдел полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило сообщение от женщины о том, что на улице Сосновая Котельников возле одного из домов мужчина разбил стекло автомобиля.

В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.