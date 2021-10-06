РИАМО - 6 окт. За неделю с 27 сентября по 1 октября 2021 года в Московской области состоялось 52 аукциона по земельно-имущественным торгам. По сравнению с предыдущей неделей реализация объектов на торгах выросла на 9%, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Всего в торгах приняло участие 186 человек. В среднем на 1 лот претендовало около 4 участников. Доход муниципальных бюджетов от продажи имущества за неделю составил более 21 млн руб.

Так, на торгах по продаже земельного участка под индивидуальное жилищное строительство площадью 8 соток в г. о. Домодедово приняло участие 5 человек. В ходе торгов цена за земельный участок увеличилась в 2 раза.

Стартовая цена продажи участка – 766 824 руб. Договор купли-продажи участка будет заключен до конца 2021 года и принесет в бюджет округа дополнительный доход в размере 1,4 млн руб.