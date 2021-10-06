РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 окт. В городском округе Люберцы отмечен случай подозрения на бешенство домашнего животного, поэтому хозяевам напомнили о своевременной вакцинации своих питомцев. Об этом сообщает Государственное бюджетное учреждение ветеринарии МО «Терветуправление №4».

На территории городского округа в одном из многоквартирных домов на улице Красноармейская зафиксирован случай подозрения на бешенство - домашняя собака покусала человека. В соответствии с ветеринарными правилами животное, нанесшее укус, изолировано и содержится в течение 10 дней под ветеринарным наблюдением.

Главная мера борьбы с бешенством - сделанная вовремя прививка против вирусного заболевания. Вакцинация домашних животных против бешенства Люберецкой ветеринарной станцией проводится регулярно. Вакцинировать животное можно по адресу: Люберцы, улица Инициативная, дом №46, телефон для записи: 8(495)554-93-03.