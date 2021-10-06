РИАМО - 6 окт. Депутаты Московской городской думы в первом чтении поддержали постановление «О формировании Московской городской избирательной комиссии», передает корреспондент РИАМО.

Соответствующее решение поддержали 32 депутата, против и воздержавшихся не было.

«Документ носит в первую очередь технический характер, поскольку срок полномочий действующего состава МГИК истекает в декабре 2021 года и <...>Мосгордума должна объявить прием предложений по кандидатурам в новый состав комиссии, установить сроки их внесения в столичный парламент, а также утвердить текст соответствующего официального сообщения и сроки его опубликования в СМИ», – сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В составе столичного Избиркома 14 членов с правом решающего голоса. Их кандидатуры утверждаются Мосгордумой и мэром Москвы на 5-летний срок полномочий. Столичный парламент будет принимать документы кандидатов с 10 октября до 18:00 9 ноября текущего года.

Сообщение о начале приема документов появится на сайте Мосгордумы и в информационном бюллетене «Ведомости Московской городской думы» не позднее 7 октября.