РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 окт. В Щелковском колледже состоялся Московский областной чемпионат профмастерства «Абилимпикс-2021», сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Студент Щелковского колледжа Дмитрий Сячин занял первое место в компетенции «Мебельщик», а воспитанник Чкаловской школы-интерната Никита Рогожин стал лучшим в номинации «Ландшафтный дизайн».



Конкурс проходил по направлениям: ремонт и обслуживание автомобилей (студенты), флористика (школьники, студенты), ремонт и обслуживание автомобилей (школьники), переводчик (школьники, студенты), ландшафтный дизайн (школьники).