РИАМО - 6 окт. За период с 27 сентября по 1 октября комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 6 закупок, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Среди них 1 закупка на проектирование и строительство Областного технологического лицея имени В.И. Долгих в Истре (ГКУ Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства»), 1 закупка на возведение пристройки на 300 мест к школе в Красногорске.

Кроме того, была размещена 1 закупка на капитальный ремонт автодороги в деревне Раздоры в Одинцовском округе, 1 закупка на реконструкцию стадиона спортшколы олимпийского резерва «Балашиха».

Помимо этого, были размещены 1 закупка на строительство школы на 550 мест в деревне Зубачево в Сергиево-Посадском округе, 1 закупка на поставку спортивного оборудования в рамках реализации национального проекта «Образование» для округа Пушкинский.