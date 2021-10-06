РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 окт. В городском округе Люберцы экологический марафон по сбору макулатуры «Сдай макулатуру – спаси дерево» перенесли с 10 на 20 октября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В городском округе Люберцы традиционный экологический марафон «Сдай макулатуру - спаси дерево» пройдет 20 октября с 11:00 до 13:00 по адресу: Октябрьский проспект, дом №226, Центральный парк культуры и отдыха, входная группа около ДС «Триумф».

Вторичной переработке подлежат газеты, книги, журналы, бумага, архивы, документы, предполагающие конфиденциальное уничтожение, а также картон и гофрокартон. Количество собранной макулатуры переведут в экобаллы. На выигрышные баллы округ получит саженцы деревьев, которые будут высажены на территории Люберец.

Самых активных жителей наградят ценными подарками и присвоят звание «Экогерой».