РИАМО - 6 окт. Рекорд атмосферного давления 2014 года был побит в среду в 12 часов в Москве, барометры на станции ВДНХ показали 1025,2 гПа или 769,1 мм рт. ст., сообщается на сайте «Метеоновости».

Прошлый рекорд показал отметку в 1022,1 гПа или 767 мм рт. ст.

Синоптики считают, что хотя атмосферное давление и продолжает расти, но до абсолютного рекорда октября вряд ли дотянет. Рекорд октября составляет 774 мм рт. ст.

Между тем, атмосферное давление может установить еще один рекорд 7 октября. В этот день при переменной облачности осадков не ожидается, ночью будет 0 -плюс 2 градуса, местами до минус 3. Днем воздух прогреется до 9-11 градусов.

Такая же погода сохранится и 8 октября. Но давление станет падать, хотя еще один рекорд не исключен. Сохранится повышенный фон атмосферного давления до конца недели, только рекордных значений уже не предвидится.

Всего 4 по‑настоящему ясных дня: каким будет октябрь в Московском регионе>>