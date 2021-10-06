РИАМО - 6 окт. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что нынешний энергетический кризис в Европе случился из-за нескольких экономических факторов.

Причинами, которые привели к росту котировок, стали рост потребления топлива, ожидания холодной зимы, а также низкие объемы запасов в подземных хранилищах газа в ЕС, сообщает Nation News.

Песков подчеркнул, что Россия готова вести диалог о новых долгосрочных контрактах на поставки газа.

Еще он перенаправил в компанию «Газпром» вопрос о возможных газовых соглашениях, отметив при этом, что компания подходит к историческим показателям экспорта сырья в Евросоюз.