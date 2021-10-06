РИАМО - 6 окт. За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 1 410 случаев заболевания коронавирусом, наибольшее количество случаев зарегистрировали в Балашихе (136), Сергиево-Посадском округе (111), Одинцовском округе (107), Пушкинском округе (102) и Королеве (84), сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

79 заболевших выявили в Красногорске, 72 – в Солнечногорске, 58 – в Воскресенске, 53 – в Химках, 52 – в Чехове, 44 –в Жуковском, 38 – в Дмитровском округе, 35 – в Мытищах, 30 –в Подольске, по 29 – в Орехово-Зуевском округе и Долгопрудном, 27 – в Домодедове, 25 – в Ивантеевке, 24 – в Раменском округе, 21 – в Богородском округе, по 20 – в Истре и Лобне.

По 18 случаев выявили в Ленинском округе, Реутове, Люберцах и Коломне, 16 – в Щелкове, по 15 – в Клину, Луховицах и Краснознаменске, 9 – в Волоколамском округе, по 8 – в Павловском Посаде и Электростали, 6 – в Наро-Фоминском округе, 5 – в Лыткарине, по 4 – в Кашире, Лосино-Петровском и Дубне, по 3 – в Рузском округе, Бронницах, Озерах, Шатуре, Красноармейске и Фрязине.

По 2 – в Можайском округе, Дзержинском, Лотошине, Ступине и Электрогорске, по 1 – в Талдомском округе, Егорьевске, Звездном городке, Пущине и Серпухове.

Ни одного случая заболевания за прошедшие сутки не выявили в Зарайске, Котельниках, Власихе, Молодежном, Протвине, Серебряных Прудах, Рошале, Шаховской и Черноголовке.

С начала пандемии в Московской области выявили 458 556 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 258 человек. Выздоровели и выписались 398 185 человек.

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