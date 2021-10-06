РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 окт. В микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи ищут Юрия Медведева, местонахождение которого неизвестно с 19 февраля, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 58-летний Юрий Александрович Медведев, микрорайон Салтыковка, городской округ Балашиха, Московская область. С 19 февраля 2021 года его местонахождение неизвестно», – отмечается в сообщении.

Рост Медведева 165 сантиметров, он нормального телосложения, волосы русые с проседью, глаза серо-зеленые. Был одет в синюю куртку, черные джинсы, синие кроссовки.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.