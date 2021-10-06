РИАМО - 6 окт. Трое приезжих молодых людей искалечили человека в вагоне поезда в метро Москвы. Инцидент произошел на «синей» ветке подземки 4 октября.

Причина конфликта неизвестна, но три мужчины напали на пассажира и сильно избили его, сообщает Telegram-канал Baza.

Судя по видеозаписи, лежащего на полу в крови пассажира хулиганы добили ногами. Нападавшие выбежали на станции «Первомайская». Позже их установили по камерам видеонаблюдения.

При задержании один из мужчин с ножом бросился на полицейского.

Как выяснилось позже, задержанные оказались уроженцами Дагестана. При этом один из них прибыл в столицу на заработки всего лишь пару дней назад.

По факту произошедшего возбудили дело по статье «Хулиганство». Всем троим суд планирует избрать меру пресечения.