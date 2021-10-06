РИАМО - 6 окт. Трое приезжих молодых людей искалечили человека в вагоне поезда в метро Москвы. Инцидент произошел на «синей» ветке подземки 4 октября.
Причина конфликта неизвестна, но три мужчины напали на пассажира и сильно избили его, сообщает Telegram-канал Baza.
Судя по видеозаписи, лежащего на полу в крови пассажира хулиганы добили ногами. Нападавшие выбежали на станции «Первомайская». Позже их установили по камерам видеонаблюдения.
При задержании один из мужчин с ножом бросился на полицейского.
Как выяснилось позже, задержанные оказались уроженцами Дагестана. При этом один из них прибыл в столицу на заработки всего лишь пару дней назад.
По факту произошедшего возбудили дело по статье «Хулиганство». Всем троим суд планирует избрать меру пресечения.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии