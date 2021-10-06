РИАМО - 6 окт. Бывшая замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова отказалась признавать вину в инкриминируемых хищениях, передает ТАСС.

По данным источника, Ракова сама сдалась полиции – она пришла в ГСУ ГУ МВД РФ по Москве.

«Она (Ракова – ред.) настаивает на своей невиновности и на невиновности тех людей, которые были уже отправлены под стражу на прошлой неделе», – сообщил источник.

Раковой вменяют крупное мошенничество с госконтрактами на 50 млн рублей в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование».

Ранее по данному делу также были арестованы два топ‑менеджера Сбербанка: Максим Инкин и Евгений Зак. Вместе с ними под стражу отправлена юрисконсульт и преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова.