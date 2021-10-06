РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. В подмосковном Подольске проводится проверка по факту наезда на несовершеннолетнего пешехода в микрорайоне Львовский, сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

По предварительным данным, 2 октября во внутридворовой территории у дома №32 произошел наезд на несовершеннолетнего пешехода.

«В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении.