РИАМО - 6 окт. Опыт использования труда заключенных на городских бюджетных стройках рассмотрят в столице. В настоящее время привлекать их к работам на объектах не планируют, сообщил в среду журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Организационные совещания на уровне ФСИН проводятся. По законодательству (люди - ред.) в заключении должны изъявить желание работать. На сегодняшний день в прикладном режиме в Москве таких прецедентов нет пока. В целом посмотрим по РФ, как эта тенденция будет развиваться. Будем смотреть, анализировать, при необходимости тоже примем участие», - рассказал Загрутдинов.

По его словам, в настоящее время рабочие, задействованные на городских стройках, справляются своими силами.

При этом, в Москве планируют привлечь дополнительно порядка 15 тыс. специалистов.