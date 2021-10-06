РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 окт. В нескольких населенных пунктах Домодедова 7 октября отключат свет в связи с проведением плановых работ, сообщает пресс-служба министерства энергетики.

Света не будет 2 часа в промежуток времени с 9:00 до 17:00.

Электричество отключат в деревнях Голубино, Заболотье, Авдотьино, Ртищево и Юсупово на территории СНТ «Нива-2 Юсупово», а также в селах Домодедово и Никитское и микрорайоне Востряково на улицах Лазурная и Луговая.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)220-02-20.