РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 окт. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Мособлштабе по ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии в Красногорске выявили 24 572 случая инфицирования, из них 79 – за минувшие сутки.

В Подмосковье за минувшие сутки выявлено 1 410 случаев заболевания коронавирусом. Всего на данный момент в Московской области выявлено 458 556 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 258 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 398 185 человек. Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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