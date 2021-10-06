РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. В Подольске объекты благоустройства территорий парка культуры и отдыха имени Виктора Талалихина и пешеходной зоны по бульвару 65-летия Победы включили в адресный перечень для регионального субсидирования, сообщает администрация округа.

4 октября состоялось заседание общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы городского округа Подольск «Формирование современной комфортной городской среды» для формирования заявок на включение объектов городского округа в государственную программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Приняты решения утвердить благоустройство указанных территорий как объектов итогового адресного перечня объектов благоустройства муниципального образования и сформировать заявки в министерство благоустройства Московской области для участия в отборе муниципальных образований и распределении субсидий в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области по реализации мероприятий госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды».

Благоустройство территории парка запланировано на 2022 год, благоустройство территории пешеходной зоны по бульвару 65-летия Победы от улицы Академика Доллежаля до границы микрорайона Кузнечики - на 2024 год.