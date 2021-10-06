РИАМО - 6 окт. В столице проводится подготовка территорий для строительства участков новой Рублево-Архангельской линии метро, также у властей есть понимание по трассировке будущей Бирюлевской ветки, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«На сегодня на этих линиях ведется работа по разработке проектно-сметной документации. Первые участки начали подготовку территории, огораживаем, освобождаем территорию, коммуникации - это Рублево-Архангельская линия», - сказал Загрутдинов.

Он добавил, что при строительстве новых линий подземки важно создавать удобные переходы на пересечении станций. Кроме того, необходимо учитывать перспективы градостроительного развития.

«Мэром поставлена задача в основном около строящихся станций метро располагать рабочие места, чтобы людям было комфортно», - заключил Загрутдинов.

Бирюлевская и Рублево-Архангельская линии метро возьмут свое начало от МЦК и далее пройдут за МКАД в южном и северо-западном направлениях соответственно.

В течение 2021-2023 годов в Москве планируют построить 57,8 км линий подземки, 24 станции метро и 3 электродепо.

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