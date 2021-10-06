РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. Полицейские Подольска задержали подозреваемого в краже металлического листа и железного люка с территории частного дома, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по г.о. Подольск поступило заявление от 39-летнего местного жителя о краже металлического листа и железного люка с территории частного дома на улице Климовская в микрорайоне Климовск. Общая сумма материального ущерба составила 15 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан 32-летний местный житель. Злоумышленник проник на участок через щель в заборе. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.