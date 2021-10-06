РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 окт. Продолжаются работы по возведению детской больницы в Красногорске. Строители достигли проектной отметки глубины котлована в 11,5 метров. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

«В ширину котлован готов на 44% от общего объема. Ведутся работы по подготовке к устройству шпунтового ограждения», - сообщил министр стройкомплекса Владимир Локтев.

На объекте выполняется бурение скважин для геологического исследования грунта. К завершению подходит вывоз слома сооружений. Около 70 рабочих и более 60 единиц техники задействовано в строительстве ежедневно.

В соответствии с проектом планируется построить 8-этажное здание площадью 114,6 тыс. квадратных метров на 4 гектарах. В Московской областной детской больнице предусмотрены 28 отделений, в том числе инфекционное, лечебно-диагностические, приемное, оториноларингологическое, симуляционный центр, а также консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену и стационар на 420 мест.

Завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в IV квартале 2024 года.