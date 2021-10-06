РИАМО - 6 окт. На заседании Московской городской думы в первом чтении приняли проект о назначении мировых судей в 30 судебных участках столицы, передает корреспондент РИАМО.

Народные избранники утвердили мировых судей по судебным участкам Москвы: № 64, 73, 78, 93, 97, 99, 127, 143, 153, 164, 183, 186, 209, 231, 232, 236, 241, 243, 263, 291, 349, 356, 366, 369, 373, 380, 403, 407, 414.

Соответствующее решение поддержали 22 депутата. Против высказались 10 человек, 4 воздержались. ​