РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. В жилом комплексе-долгострое «Симферопольский» Подольска приступили к подготовительной стадии строительства, сообщает пресс-служба Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

В конце сентября между Фондом защиты прав дольщиков Московской области и ООО «Стройкомплекс», входящим в состав ГК «Гранель», были заключены договоры на проведение первого этапа строительно-монтажных работ по шести домам ЖК «Симферопольский».

Долгострой ЖК «Симферопольский» - это пять корпусов по улице Спортивная, дома №№1, 2, 3, 4, 6 и один объект незавершенного строительства по адресу: Московская, дом №7. В конце августа текущего года прошла встреча гендиректора Фонда защиты прав дольщиков Московской области Вячеслава Бетина с инициативной группой дольщиков, которые одобрили инициативу достраивать жилой комплекс без отселения жителей ввиду высокой строительной готовности - порядка 88%. Горожан заверили, что будут приняты соответствующие меры безопасности, установлены ограждения и навесы.

Строительство разделили на два этапа – подготовительный и основной. По сложившейся практике в настоящее время приступают к подготовительному этапу раньше, чем выйдут из экспертизы. Это позволяет сэкономить около 3 месяцев.

Как пояснил Бетин, по дорожной карте ЖК «Симферопольский» прохождение экспертизы запланировано только на конец года. Но для таких работ, как обустройство площадки и бытового городка, установка крана или вывоз строительного мусора, не требуется заключение экспертизы.

Несмотря на высокую степень строительной готовности, отчет обследователей выявил существенные недочеты при строительстве домов ЖК «Симферопольский»: закладные детали проварены некачественно, что может влиять на конструкцию дома, ряд швов не прочеканен. Также у экспертов возникли большие вопросы к состоянию стояков. Нет методики по обследованию сетей, которые эксплуатируются, поэтому предварительное решение - полная замена всех стояков.

«Региональный Фонд обязан восстановить эти объекты с точки зрения конструктивной безопасности и передать дольщикам жилье надлежащего качества», - заключается в сообщении.