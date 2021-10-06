РИАМО - 6 окт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает введение локдауна из-за ухудшения ситуации с коронавирусом нежелательным, сообщает Газета.ru.

«В приоритете все-таки точечные меры, потому что уже наработана определенная методика. Конечно же, объявление локдауна является нежелательным сценарием для любого региона», — заявил Песков.

Он напомнил о том, что регионы наделены определенными полномочиями для борьбы с пандемией.

В среду в России зарегистрировали рекордное количество смертей от Covid-19 – 929 человек. Предыдущий рекорд был установлен во вторник.

Песков подчеркнул, что причиной ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки стал недостаточный уровень вакцинации.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>