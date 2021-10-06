РИАМО - 6 окт. За минувшие сутки в Московской области от коронавируса вылечились 1207 человек, с начала пандемии в регионе выздоровели 398 185 пациентов, сообщается на сайте областного Минздрава, посвященном ситуации с Covid-19.

За сутки в регионе умерли 5 человек с диагностированным коронавирусом. Всего за пандемию скончались 8258 пациентов.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 458 556 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В области разворачивают дополнительные койки для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом. Сейчас в Подмосковье развернуто свыше 9,2 тыс. коек, из них 8,8 тыс. с кислородом.

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