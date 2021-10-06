РИАМО - 6 окт. В 2021 году нобелевскими лауреатами по химии стали Беньямин Лист и Дэвид Макмиллан, которые проводили исследования в области асимметрического органокатализа, сообщает Газета.ru.

Известно, что немецкий химик Лист работает директором Института исследования угля Общества Макса Планка, а Макмиллан – профессор Принстона. Имена лауреатов объявили в Стокгольме.

Научная область победителей премии изучает возможность проведения сложных асимметрических реакций, используя в качестве катализаторов небольшие органические молекулы. Чаще всего делают это аминокислоты, некоторые амины и их производные.

Ранее Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по физике. Ими стали Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджио Паризи.

Нобелевская премия является одной из наиболее престижных премий за научные и культурные достижения в мире. Ее размер сегодня составляет порядка 1 млн долларов.