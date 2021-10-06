РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 окт. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 35 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в округе выявили 21 771 случай инфицирования коронавирусом, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 410 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 458 556 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 258 человек, выздоровели и выписались 398 185 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru. Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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