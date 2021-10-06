РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 окт. В городском округе Мытищи зафиксировали 121 действующий ордер на проведение земляных работ, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Московской области запущен новый подраздел мобильного приложения «Проверки Подмосковья» - «Земляные работы». Целью внедрения подраздела является повышение контроля за выполнением земляных работ в пределах выданного ордера, и как следствие, снижение количества обращений на портал «Добродел».

Госадмтехнадзор Московской области проводит модерацию завершенных заданий, поступающих в мобильное приложение «Проверки Подмосковья» из администраций муниципалитетов региона.

С начала работы приложения в Мытищах было зафиксировано 121 действующий ордер на проведение земляных работ, в работе находятся 42 из них. Госадмтехнадзор проверил 79 завершенных заданий из числа поступивших в приложение «Проверки Подмосковья». В ходе проверки выяснилось, что только 45 из проверенных «земляных» заданий выполнены корректно.

В числе основных недочетов заданий – подложное фото с монитора без выезда на место проведения работ, ведение работ после завершения действия ордера и другие.

Подраздел «Земляные работы» призван оценить качество проведенных земляных работ и последующего благоустройства территории. Теперь весь процесс можно контролировать.