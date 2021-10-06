РИАМО - 6 окт. За последние сутки в Подмосковье выявили 1410 новых случаев коронавируса, с начала пандемии выявили 458 556 случаев заражения, сообщается на сайте Минздрава региона, посвященном ситуации с Covid-19.

В области зафиксирован сезонный подъем заболеваемости коронавирусом, в регионе мобилизовали дополнительные койки.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что Московская область входит в число российских регионов, лидирующих по показателю первичной вакцинации от коронавируса.

В Подмосковье 2 компонента вакцины от Covid-19 получили уже более 3,4 млн человек. В регионе работают 360 прививочных пунктов.

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