РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 окт. Компания «Щелково Агрохим» стала единственным российским номинантом независимой растениеводческой премии IHS Markit’s Crop Science Awards 2021, средства защиты растений щелковской компании вошли в шорт-листы сразу в двух номинациях этой престижной награды, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В категории «Лучший новый продукт для защиты растений» в финал премии вышел фунгицид МИСТЕРИЯ, МЭ. В номинации «Лучшая инновационная формуляция» в числе финалистов оказался фунгицидный протравитель ПРОТЕГО МАКС, МЭ.

Препараты «Щелково Агрохим» не первый раз получают высокую оценку мирового аграрного сообщества. Инновационные продукты этой компании занимают свои ниши в условиях жесткой конкуренции мирового рынка.